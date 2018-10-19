Theresa May'in zamanı kalmadı

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) konusunda sergilediği yaklaşım anlaşmasız boşanma ihtimalini hiç olmadığı kadar artırdı.

GÜVEN ÖZALP - HÜRRİYET / Önceki gün Brüksel’de bir araya geldiği AB liderlerini yine ikna edemeyen ve 27’lerin blok halinde hareket etmesiyle zorda kalan May’e en doğrudan uyarı Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel’den geldi. Bettel, 29 Mart’ın anlaşma olsun ya da olmasın Birleşik Krallık’ın AB’deki son günü olduğunu hatırlatarak, “29 Mart’ta oyun biter” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bilerek anlaşma olmaması durumuna vurgu yapmadıklarını belirterek, “Tabii ki istenen opsiyon olmasa da herkes buna hazırlıklı olmalı” diye konuştu. May, Brexit sonrası için öngörülen geçiş sürecinin uzatılmasına sıcak bakıyor. May’in bu yaklaşımı ülkesinde tepkiye neden oldu.