Okul katliamında dikkat çeken detay

NERDUN HACIOĞLU - HÜRRİYET / Kerç kasabası meslek okulunu önceki gün kan gölüne çeviren Vladislav Roslyakov’un geçen ay 18 yaşını doldurur doldurmaz av lisansı başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Rus basınının iddiasına göre silah ruhsatını aldıktan hemen sonra Kırım’da fiyatı 20 bin ruble (yaklaşık 1700 TL) civarında olan Türk malı bir kısa namlulu pompalı tüfek ve kurt avında kullanılan iri saçmalı 150 fişek satın aldı.