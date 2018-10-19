Kıbrıs'ta müzakere masası yeniden kuruluyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 26 Ekim Cumu günü bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar'ın evinde, ara bölgede gerçekleşecek. Görüşmenin 26 Ekim Cuma günü saat 10.00'da yapılması planlanıyor.

Toplantıda Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasının ele alınacağı öngörülüyor. Son dönemde özellikle Rum Lider "Gevşek Federasyon fikrini" yeniden gündeme getimişti. Bu fikirde, merkezi hükümetin daha zayıf yetkilerle donatıldığı, kurucu devletleri oluşturan kanatların kendi içinde güçlü olduğu bir yapıdan söz ediliyor.

Bu yaklaşım iki devletli bir yapıya benziyor. Antonio Guterres, salı günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Kıbrıs raporunda, Ada'da kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğunu söylemişti.