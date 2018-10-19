BM'den Cemal Kaşıkçı çağrısı

Dujarric, günlük basın brifinginde uluslararası insan hakları örgütlerinin, Türkiye'nin Kaşıkçı olayında BM'den uluslararası bağımsız soruşturma talep etmesi çağrılarına ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kaşıkçı olayında gerçeğin ortaya çıkması için defalarca çağrıda bulunduğunu vurgulayan Dujarric, Guterres'in prensipte talep gelirse soruşturma başlatabileceğini ancak Türkiye'nin halihazırda yürüttüğü soruşturmalar sonuçlanmadan BM'nin soruşturma başlatmasının erken olduğunu ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Gazetecileri Koruma Komitesi, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, Kaşıkçı'nın akıbetinin aydınlatılması çağrısı yapmıştı.

Gazetecileri Koruma Komitesi Direktör Yardımcısı Robert Mahoney, ''Türkiye, zamanlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma için BM'den destek almalı. Birleşmiş Milletlerin soruşturmaya müdahil olması Suudi Arabistan'ın aklanmasına ya da diğer hükümetlerin Riyad'la karlı iş ilişkilerini korumak için konuyu örtbas etme girişimlerine karşı en iyi güvence.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.