Suudi Arabistan'da 5 bin kişilik iskambil turnuvası

Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'da, 5120 oyuncunun katılımıyla “2. İskambil Turnuvası” dün başladı.

Suudi Arabistan Elektronik ve Zihin Sporları Birliği Başkanı Prens Faysal bin Bender bin Sultan’nın katılımıyla Riyad’da düzenlenen İskambil Turnuvası dün başladı. 27 Ekim’e kadar devam edecek olan İskambil Turnuvasına ilk günde 5120 oyuncu katıldı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen İskambil Turnuvasına katılan Elektronik ve Zihin Sporları Birliği Başkanı Prens Faysal bin Bender bin Sultan, ilk günde katılımcılardan gördüğü olumlu izlenimlerden memnun kaldığını söyleyerek, “Suudi Arabistan İskambil Turnuvasında gördüğüm ruh beni gururlandırdı” dedi.

KAZANANLARA 2 MİLYON RİYAL VERİLECEK

Suudi Arabistan Kralı ve Suudi rejiminin başı olan Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın destekleriyle Suudi sporun büyük ivme kazandığını belirten Spor Birliği Başkanı Bin Sultan, “Turnuva için yapılan erken hazırlıklar mükemmel ötesi sonuçlar bıraktığını” söyledi.

Bin Sultan, Suudi Arabistan’ın uluslararası yarışmalara ve etkinliklere ev sahipliği yaparak ve Suudi şehirlerde çeşitli spor dallarında uluslararası ve yerel yarışmalar düzenleyerek dünyanın odak noktası haline geldiğini ifade etti.

Suudi basınında yer alan haberlerde, 2. İskambil Turnuvasında ilk dörde girmeyi başaran yarışmacılara toplamda 2 milyon Suudi Riyali para ödülü verileceği öğrenildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın internet sitesinde yer alan habere göre ise, İskambil Turnuvası sonunda dereye giren sporculardan birinciye 1 milyon, ikinciye 500 bin, üçüncüye 300 bin ve son olarak dördüncüye 200 bin Suudi Riyali ödül verilecek.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA 1. İSKAMBİL TURNUVASI DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda 1. İskambil Turnuvası başkent Riyad’da bulunan Apex Sergi ve Konferans Merkezinde düzenlenmiş ve şampiyonada toplam 4112 sporcu "büyük ödül" için yarışmıştı.

Suudi Arabistan Millî Futbol Takımının oyuncularının katılımıyla gerçekleşen İskambil turnuvası, Arap Futbol Federasyonları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı olan Turki Al eş-Şeyh’in girişimiyle Riyad’da düzenlenmişti. Kaynak: milligazete.com.tr / Musab İslam Kadinan