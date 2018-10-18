Putin'den tehdit: Aynı hatayı tekrarlamayın

Sputnik'in haberine göre, Moskova merkezli düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü'nün etkinliğinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna hükümetini sert bir dille uyardı.

Putin, Rus ordusunun Gürcistan müdahalesini anımsatarak, Kiev'e, "Sakaşvili'nin hatasını tekrarlamayın" tehdidinde bulundu.

Toplantı sırasında bir dinleyicinin Ukrayna'daki durumla ilgili sorusuna yanıt veren Putin, "Mevcut Ukrayna yönetiminin şimdi yaptığıyla sadece durumu çıkmaza sokmuyor, aynı zamanda devlet karşıtı ve halk karşıtı politika yürütüyorlar, tıpkı bir zamanlar Saakaşvili'nin Güney Osetya'ya saldırarak Gürcistan'da hayata geçirmeye çalıştığı politika gibi" dedi.

"Bu suç eylemler sonucu Gürcistan büyük topraklar kaybetti. Bu, Saakaşvili'nin eylemlerinin, onun çalışmalarının sonucudur" diyen Putin, "Mevcut Ukrayna yönetiminin de onun izinden yürümesi çok üzücü olur. Umarım bu olmaz" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın eski lideri Saakaşvili döneminde, Rusya Gürcistan'a askeri müdahalede bulunmuş, ülkenin Rusya sınırındaki Güney Osetya ve Abhazya bölgeleri bağımsızlık ilan etmişti. Bu iki ülkenin bağımsızlık talebi Rusya tarafından tanınmış ve desteklenmişti.