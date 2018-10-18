Eski Fenerbahçeli Atkinson'ın ölümü hakkında yeni gelişme

Bir dönem Fenerbahçe formasını da giyen eski futbolcu Dalian Atkinson elektroşok tabancasıyla ölümüyle ilgili olarak iki polis memurunun suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre 48 yaşındaki eski golcü Atkinson, 2016 yılında babasının evinde ölmüştü.

Eski Fenerbahçeli Dalian Atkinson'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

IPCC adlı Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu ve Kraliyet Savcılığına Atkinson'ın ölümüyle ilgili bir delil gönderildiği öğrenildi. Delillerin Atkinson'a karşı güç kullanıldığını gösterdiği belirtiliyor. Ölüme elektroşok cihazlarıyla yapılan müdahalenin neden olduğuna dair ciddi şüpheler bulunuyor.

İngiliz polisi 2016 yılının Ağustos ayında gelen bir ihbar üzerine Atkinson'un Shropshire'da babasıyla kaldığı evine gitmişti.

Emniyetten yapılan açıklamada, Atkinson'un şok tabancasıyla vurulmasının ardından müdahalelerin yapıldığı, ancak eski futbolcunun 90 dakika sonra hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Dalian Atkinson'u hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans servisinin sözcüsüyse ifadesinde yolda durumu kötüye giden eski futbolcunun kalp krizi geçirdiğini söylemişti.



Atkinson'ın ölümüyle ilgili bağımsız bir komite tarafından inceleme başlatılmıştı. Olayla ilgili olarak West Mercia'da görevli iki polis memuru soruşturuluyordu. Polislerin görevi kötüye kullanmakla suçlandığı belirtiliyor.

Bu olay üzerine Fenerbahçe kulübü resmi twitter hesabından Dalian Atkinson'la ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve "Unutmayacağız" yazmış, futbolcunun Fenerbahçe yıllarından fotoğraf paylaşmıştı.

İngiltere'de polis 'ölümcül olmayan silah' olarak kabul edilen şok tabancası taşıyor.

Eski Fenerbahçeli Dalian Atkinson'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme Aston Villa forması altında 1991-1995 yıllarında 85 maçta 23 gol atan Atkinson, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1995-1996 sezonunda sarı-lacivertli ekip ile 21 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırmıştı. İngiliz futbolcu, Kadıköy'de Galatasaray'a attığı 3 golle adından söz ettirmişti.