18 Ekim 2018 18:55

ABD ziyareti iptal etti!

ABD ziyareti iptal etti!
ABD Hazine Bakanı Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti.
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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gelecek hafta düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.

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