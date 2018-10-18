ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gelecek hafta düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.
18 Ekim 2018 18:55
ABD ziyareti iptal etti!
ABD Hazine Bakanı Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti.
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