Pompeo'dan Suudilere tehdit: 72 saatiniz var!

Pompeo'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Kaşıkçı soruşturmasını sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edildi. "Soruşturmayı bitirmek için 72 saatiniz var ya da yaptırım riskiyle karşılaşırsınız!"

Türkiye ziyaretinden hemen önce ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine Suudi Arabistan'a giderek Kral Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen ve Cemal Kaşıkçı olayını çözmelerini isteyen Pompeo görüşmesine dair yeni bir detay ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede, muhatabına muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edildi.

ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin görüşme hakkında bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, görüşmede Pompeo, Prens Selman'a Kaşıkçı olayında gerçeklerin ortaya çıkarılmaması halinde ülkenin uluslararası itibarının zedeleneceği uyarısında bulunarak, bu konudaki soruşturmanın 72 saat (3 gün) içinde sonuçlandırılmasını istedi.

Basın mensuplarının dışarı çıkartılmasından sonra Mike Pompeo'nun Veliaht Prens'e Kaşıkçı meselesini çözmesi gerektiği, aksi taktirde krallık ihtimalinin tehlikeye düşeceğini söylediği iddia edildi.

Veliaht Prens Muhammed Selman'ı tahta çıkmasının Kaşıkçı vakasını nasıl idare edeceğine bağlı olduğuna dair uyardığı belirtilirken, olayın temizlenememesi durumunda krallık ihtimalinin tehlikeye düşeceği belirtildi.

Yetkili, Pompeo'nun artan uluslararası baskı karşısında "zaman sınırına" özellikle vurgu yaptığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan’a yollamıştı.

Pompeo, Riyad’da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.