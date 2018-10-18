Rusya’nın aksine ABD'nin Suriye'de teröristlere karşı başarılı olamadığını savunan Putin, "Fırat'ın doğusunda yer alan ABD'nin kontrolündeki bölgede hala IŞİD güçleri var" dedi.
18 Ekim 2018 16:02
Putin açıkladı: ABD vatandaşlarını kaçırdılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarından oluşan yaklaşık 700 kişiyi esir aldı" dedi.
Çok Okunanlar
-
Pompeo'dan Suudilere tehdit: 72 saatiniz var!
-
Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk gemisine taciz
-
Meclis toplanamadı: Vekillerin maaşından kesilebilir
-
Putin açıkladı: ABD vatandaşlarını kaçırdılar
-
Meksikalı kadın futbol teknik direktörü öldürüldü
-
'Çöl Davosu'ndan kim çekildi?
-
Trump'tan bir tehditte Meksika'ya
-
ABD'den uyarı: Kaşıkçı olayı yüzünden...
-
BM’den İdlib’e 30 TIR insani yardım
-
Theresa May'den yeni öneri: Süre uzatılabilir