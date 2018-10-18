18 Ekim 2018 16:02

Putin açıkladı: ABD vatandaşlarını kaçırdılar

Putin açıkladı: ABD vatandaşlarını kaçırdılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarından oluşan yaklaşık 700 kişiyi esir aldı" dedi.
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Rusya’nın aksine ABD'nin Suriye'de teröristlere karşı başarılı olamadığını savunan Putin, "Fırat'ın doğusunda yer alan ABD'nin kontrolündeki bölgede hala IŞİD güçleri var" dedi.

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