Meksikalı kadın futbol teknik direktörü öldürüldü

Meksika’nın ilk profesyonel kadın futbol takımı “Xolas de Tijuana”nın teknik direktörü Marbella Ibarra öldürüldü. Ülkenin ilk profesyonel kadın futbol takımının teknik direktörü olan Ibarra'nın bedeninde işkence izleri bulundu.

44 yaşındaki Ibarra’nın işkence izlerine rastlanan bedeni plastik bir poşet içerisinde, Tijuana’nın güneyindeki sahil kenti Rosarito’da bulundu. Geçtiğimiz ay ortadan kaybolan Ibarra’nın ailesi, kaçırıldığına inanıyordu.

Olayı araştıran yetkililer, cinayetin Ibarra’nın futbol koçluğu ile ilişkisi olmadığını düşündüklerini açıkladılar. Marbellla Ibarra’nın futbolcu yeğeni Fabiola Ibarra, Twitter hesabı üzerinden “Seninle sahip olduğum güzel anlara tutunuyorum. En yakın arkadaşım, en iyi teyze ve en iyi teknik direktör olarak kalacaksın!” notunu paylaştı.

Ibarra’nın katledildiği şehir Tijuana uzun zamandır şiddet olayları ile karşı karşıya. Şehirde yalnızca geçtiğimiz Temmuz ayında 251 cinayet gerçekleşti.