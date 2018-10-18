'Çöl Davosu'ndan kim çekildi?

BBC Suudi Arabistan, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından bu yana dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiş olsa da gelecek hafta düzenlenmesi planlanan ve 'Çöl Davosu' olarak nitelenen yatırım zirvesini ertelememe kararı aldı.

Zirveye 140 kuruluştan toplam 150 konuşmacının katılması planlanıyordu.

Ancak IMF Başkanı Christine Lagarde dahil bir dizi önemli katılımcı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine zirveye katılmaktan vazgeçti.

Şu ana kadar zirveye gitmeyeceğini açıklayan en az 30 delege var.

Kimler henüz zirveden çekilmedi?

Uluslararası finansal danışmanlık şirketleri McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, BCG, Oliver Wyman ve Bain & Co 'Çölün Davosu'nun sponsorları olmaya devam ediyorlar.

Almanya merkezli Siemens ile araştırma geliştirme şirketi SWFI da sponsorlar arasında kalmayı sürdürüyor. Bu şirketlerden şu ana kadar sponsorlukların geri çekildiği yönünde bir açıklama gelmedi.

BBC'nin ulaşmaya çalıştığı sponsor firmaların tamamı soruları yanıtlamayı reddetti.

Organizasyonun bir diğer sponsoru danışmanlık firması Roland Berger, gelişmeleri ve pozisyonlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise küçük bir delegasyonla zirvede yer alacak.

Ancak zirvenin internet sitesinde yer alan 'Konuşmacılar' sayfası, yayından kaldırılmış durumda.

Çöl Davosu, Suudi Arabistan Varlık Fonu tarafından organize ediliyor ve 3 gün süren zirvede firmalara Suudi Arabistan'da büyük iş anlaşmaları yapma imkânı sunuluyor.