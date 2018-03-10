Türkiye’den Esad’a ilginç mesaj

Sputnik’in haberine göre Rus basınına demeç veren Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, "Suriye'de kriz sonrası yeniden yapılandırma çalışmalarına kaynak aktarma konusu ancak Suriye yönetiminden bu yönde bir talep gelmesi halinde karara bağlanabilir. Ayrıca bu husus, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak siyasi çözüm bulunduktan sonra mümkün olabilir" dedi.