Sputnik’in haberine göre Rus basınına demeç veren Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, "Suriye'de kriz sonrası yeniden yapılandırma çalışmalarına kaynak aktarma konusu ancak Suriye yönetiminden bu yönde bir talep gelmesi halinde karara bağlanabilir. Ayrıca bu husus, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak siyasi çözüm bulunduktan sonra mümkün olabilir" dedi.
10 Mart 2018 11:25
Türkiye’den Esad’a ilginç mesaj
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Ankara'nın Suriye'de kriz sonrası yeniden yapılandırma çalışmalarına kaynak aktarmayı, Şam yönetiminden bu yönde talep gelmesi halinde gündeme alınabileceğini söyledi...
-
Türkiye’den Esad’a ilginç mesaj
-
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı azalıyor
-
Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti
-
Yargıçtan Trump'a: Twitter kullanıcılarını niye engelliyorsun, basitçe sessize al!
-
İstiklalde'ki Feminist Gece Yürüyüşü, New York Times'ın manşetinde
-
Salih Müslim'in Almanya'dan sonraki durağı belli oldu
-
Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
-
Suriye: Türkiye'nin işgaline karşı...
-
Kaddafi'nin hesabından 10 milyar euro buhar oldu!
-
Hollanda Fatma Şahin'i istemedi!