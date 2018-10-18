Uzmanlardan korkutan harita: Buralarda savaş çıkacak

Önümüzdeki 50-100 yıl içerisinde su için savaşların çıkabileceği noktaları gösteren bir harita da yayınlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu bünyesinde çalışan Joint Research Center (Ortak Araştırma Merkezi) korkunç bir harita yayınladı. Önde gelen bilim insanlarının oluşturduğu ekip, küresel ısınma ve yaşanan iklim değişikliği dolayısıyla dünyada 5 noktanın çok kritik bir dönemeçte olduğunu duyurdu.

İklim değiikliği dolayısıyla su savaşlarının çıkmasının beklendiği araştırmada Nil, Ganj, Colorado ve Dicle-Fırat nehirlerinin etrafında suya hakim olma çabasının yaşanacağını öne süren yetkililer, komşu ülkelerin su için birbirine savaş açacağını aktardı.

Uzmanlar, “Su kaynakları sadece tek sebep değil. Önümüzdeki yıllarda temiz su yönetimi ve bunun kullanımı da uluslararası ilişkiler ve siyasi durumu dönüştürecektir. Bölgelerde istikrarsızlık ve rahatsızlık olması muhtemel” yorumunu yaptı.

Global Environmental Change isimli dergide yayınlanan araştırmayı yürüten Fabio Farinosi, “Amacımız öncelikle siyasi ortaklık ve gerilimlere sebep olacak nehir yataklarını ortaya koymaktı. İkinci amacımız da yaşanan gerilimi harita üzerinde göstermek ve zamanla değişen sosyo-ekonomik değişimle nasıl şekillenebileceğini göstermekti” dedi. Uzmanlar yukarıda adı geçen 5 noktada “mutlaka savaş çıkacağına” dair bir ihtimal üzerinde durulmadığını ama gerilimin üst seviyede olabileceği vurgulandı.