Kırım'da 3 günlük yas: Katliamı yaşayanlar konuştu

Kırım'ın Kerç kentinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından bölgede üç gün yas ilan edildi. Görgü tanıkları yaşadıkları dehşeti anlattı.

Korkunç olayın ardından bölgede 3 gün süre ile yas ilan edildi. 3 günlük yas bugün itibariyle başladı.

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Kırım'da gerçekleşen saldırı sebebiyle 11'i çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerin on beşinin 18 yaşından küçük olduğunu ve beşinin de okul çalışanı olduğunu aktardı.

Saldırı sonrası 44 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilmişti. Saldırı sebebiyle ağır yaralanan 6 kişiden birinin durumunun iyiye gittiği beşininse durumunun kritik olduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olay anına tanıklık eden bir kişi, güçlü bir patlama sesi duyduğunu, ardından ateş açıldığını, pencerelerden atlayarak kaçtıklarını ve kaçarken çok sayıda çocuğun cansız bedenini gördüğünü söyledi.

Bir başka tanık ise, patlama sesi duyduğunu, patlama sebebiyle çok sayıda kişinin olay yerinden kaçmaya çalıştığını ve bir kişinin kendisine, "Burada kalırsan seni öldürecekler" dediğini duyduğunu anlattı.

Olayla ilgili açıklama yapan Putin, yaşanan patlamanın soruşturulması için talimat verdiğini söyledi ve saldırı sebebiyle yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.