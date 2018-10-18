Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Açe bölgesinin 30 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
18 Ekim 2018 09:33
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çok Okunanlar
-
Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği
-
Kırım'da 3 günlük yas: Katliamı yaşayanlar konuştu
-
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
-
Kriz büyüyor: O bakan da Suudi Arabistan'a gitmeyecek
-
Pompeo'nun geliş sebebi belli oldu
-
Cemal Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı
-
Avrupa'da Brexit çıkmazı
-
Dostluk maçı İran'da kriz çıkardı
-
Yunan kabinesinde Makedonya istifası
-
Tapınağa girmek isteyen kadınlara saldırı