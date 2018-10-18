Dostluk maçı İran'da kriz çıkardı

İran'da birçok yasakla karşı karşıya olan kadınların önceki günkü bir dostluk maçını tribünlerden izlemesi yine muhafazakârları çileden çıkardı.

Başsavcı Muhammed Cafer Montazeri, 100 kadar kadına Bolivya ile oynanan maçı tribünlerden izleme izni verilmesinin ardından bunun tekrarı olmayacağı konusunda uyardı.

Muhafazakâr Mehr ajansına göre Montazeri, “Dün (önceki gün) Azadi Stadyumu’nda kadınların da yer almasına karşıydım. Biz Müslüman ülkeyiz, bizler Müslümanız. Herhangi bir gerekçe ile kadınları stadyumlara almak isteyen yetkililerle baş edeceğiz. Eğer bir kadın stadyuma gider ve spor kıyafetli yarı çıplak erkeklerle karşı karşıya kalırsa bu günaha sebebiyet verir” dedi.

İran’da 1979 İslam devriminden bu yana kadınların stadyumda maç izlemesi yasak. Öte yandan 23 Kasım’da oynanacak Şampiyon Ligi yarı finalini izlemeleri için de kadınlara izin verileceği haberleri var. Montazeri ise “Eğer tekrarı olursa Tahran Başsavcısı’na talimat vereceğim” ifadesini kullandı.