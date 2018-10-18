Yunan kabinesinde Makedonya istifası

YORGO KİRBAKİ - HÜRRİYET/ Kocyas’ın istifasını kabul eden Çipras, Dışişleri Bakanı görevini de üstlendi. Kocyas, Twitter’dan “Şairin dediği gibi ve an gelir kiminle gideceğine, kimi bırakacağına karar verirsin. Başbakan, bakanlar kurulu toplantısında tercihini yaptı. Ben de kendi tercihimi” diye yazdı. Yunan medyasına göre Kocyas, kabine toplantısında geçen hafta ABD’yi ziyaret eden Kammenos’tan, Makedonya ile imzalanan ‘Prespa Anlaşması’ yerine bir ‘B Planı’ önerisi hakkında hesap sordu. Makedonya’nın NATO ile ilişkilerini yakınlaştıran ve Türkiye hariç Balkan ülkelerini içeren yeni bir anlaşma imzalanması gündeme getirilmişti.

Kocyas, Kammenos’a “Kendi siyasi ve kişisel çıkarlarını korumak için hükümetin ve ülkenin zararına olan dış politika icraa etmeye çalışıyorsun” dedi. Kammenos da Kocyas’ı Macar asıllı Amerikalı işadamı Gerge Soros’un ‘adamı olmak’ ile suçladı. Çipras ise iki bakan arasında eşit mesafeli davrandı. Yunan medyası Çipras’ın Türkiye ile ilişkiler, Kıbrıs sorunu gibi konularda da Kocyas’ın performansından hoşnut olmadığını belirtti.