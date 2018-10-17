Çıplak First Lady klibi kriz çıkardı!

ABD’de gerçek adı Clifford Harris olan T.I.’ın yeni albümü Dime Trap’i tanıtmak için Twitter’da paylaştığı video klip büyük tartışma yarattı.

Bir dakikalık video, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrıldığını gösteren arşiv görüntüleriyle başlıyor. Trump’ın helikopteri havalandıktan sonra kamera Oval Ofis’e dönüyor ve takım elbise içindeki T.I. izleyicinin karşısına çıkıyor.

Daha sonra masaya oturan T.I.’ın karşısına Melania Trump’a benzeyen bir kadın geliyor. Kadın, First Lady’nin bu yılın başında tartışma yaratan ceketini giyerken görülüyor. ABD Başkanı Trump’ın göçmen aileleri ayırma kararı sonrasında basın mensuplarının karşısında sırtında kocaman boyutlarda, “Ben gerçekten umursamıyorum, peki ya sen?” yazıyordu.

Klipte T.I.’ın karşısına çıkan kadın bir anda soyunuyor ve dans etmeye başlıyor. Neredeyse çırılçıplak olarak masanın üstüne zıplayan ve rapçinin kravatını çeken dansçı hareketlerine devam ediyor. Videonun sonuna doğru rapçi, Melania Trump’a benzeyen kadını oradan çıkarıyor.

“BEN KANYE DEĞİLİM”

Şarkıcının, Trump ile son dönemde bir hayli yakın olan rapçi Kanye West’e atıfla “Ben Kanye değilim” diyerek paylaştığı video kısa sürede 1.5 milyon kişi tarafından izlenirken, sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kullanıcı videoyu “saldırgan ve kadınları aşağılamaya yönelik” bulurken, Beyaz Saray da videoyla ilgili bir açıklama yaptı.

MELANIA TRUMP’IN SÖZCÜSÜ: SAYGISIZCA

First Lady’nin Basın Sözcüsü Stephanie Grisham videoyu eleştirdi:

“Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Melania Trump bu ülkenin First Lady’si ve burası Beyaz Saray. Sırf politika sebebiyle onu bu kadar basit göstermeye çalışmak saygısızca ve mide bulandırıcı. Bu tür bayağı saldırılar yalnızca önyargıyı artırır. Bunlara bir son verilmesi gerekiyor.”