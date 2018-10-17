17 Ekim 2018 17:20

Birleşmiş Milletler'de flaş istifa!

Birleşmiş Milletler'de flaş istifa!
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi De Mistura görevi bırakıyor.
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BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, Kasım ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

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