BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, Kasım ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı.
17 Ekim 2018 17:20
Birleşmiş Milletler'de flaş istifa!
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi De Mistura görevi bırakıyor.
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