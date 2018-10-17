Havada panik! Trump'ın uçağı zorunlu iniş yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı taşıyan uçağın kabinine duman dolduğu ve uçağın Washington'a geri dönerek zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

First Lady Melania Trump'ı taşıyan uçak, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nden havalanmasından kısa süre sonra havada tehlike atlattı.

GİZLİ SERVİS İŞBAŞINDA

Kabinden dumanların yükselmesi üzerine Gizli Servis ajanlarının uçağın burnuna koştuklarına dair haberler geldi.

First Lady'ye eşlik eden gazeteciler, uçağı duman doldururken yanık kokusunun etrafı sardığını bildirdi. Önlem olarak iniş yapılana dek yolcular yüzlerini ıslak havluyla örttü.

Uçağın 1 saatten kısa mesafede olan varış noktası Philadelphia'ya devam etmesinden vazgeçilerek Andrews Hava Üssü'ne geri dönüldü.

Sağ salim iniş yapan uçaktan gazeteciler sakin şekilde ayrıldı.

ABD

16:53 17.10.2018(Güncellendi 17:13 17.10.2018) URL'yi kısaltın

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania'yı taşıyan uçağın havalanmasından 10 dakika sonra kabine duman doldu ve yanık kokusu yayıldı. Uçak, kalktığı üsse zorunlu dönüş yaptı.

Melania Trump'ın Afrika Turu

© AFP 2018 / SAUL LOEB

Melania Trump'ın Afrika turuna kıyafet seçimleri damga vurdu

First Lady Melania Trump'ı taşıyan uçak, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nden havalanmasından kısa süre sonra havada tehlike atlattı.

GİZLİ SERVİS İŞBAŞINDA

Kabinden dumanların yükselmesi üzerine Gizli Servis ajanlarının uçağın burnuna koştuklarına dair haberler geldi.

First Lady'ye eşlik eden gazeteciler, uçağı duman doldururken yanık kokusunun etrafı sardığını bildirdi. Önlem olarak iniş yapılana dek yolcular yüzlerini ıslak havluyla örttü.

Uçağın 1 saatten kısa mesafede olan varış noktası Philadelphia'ya devam etmesinden vazgeçilerek Andrews Hava Üssü'ne geri dönüldü.

Sağ salim iniş yapan uçaktan gazeteciler sakin şekilde ayrıldı.

Uçakta ufak bir mekanik sorun yaşandığı, herkesin iyi durumda olduğu açıklandı. Mürettebata göre sorun, uçağın iletişim sistemlerindeki aşırı ısınmadan kaynaklandı.

​Melania Trump'ın da inmesinin ardından Philadelphia'ya gidecek yeni bir uçak hazırlandı.

First Lady, Philadelphia'daki bir hastanede anne karnında uyuşturucuya maruz kalarak bağımlı doğan bebekleri ziyaret edip onların aileleriyle görüşecek.