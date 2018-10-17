Jean-Luc Melenchon: Sen kimsin cumhuriyet benim

Fransa’da, Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığı döneminde tepki çeken gelişmeler yaşanıyor.

Macron’un kamu personellerine ve öğrencilere yönelik politikaları, uzun süren grevlere ve eylemlere neden olmuştu.



MACRON GÜVEN KAYBEDİYOR

Macron’un kabinesinden gelen istifa haberleri, Fransa’nın genç Cumhurbaşkanı’nın koltuğunu salladı. Öyle ki yapılan son araştırmalarda, Macron, Fransa halkının güvenini kaybediyor ve bir dahaki seçimleri kazanması zor görünüyor.



BOYUN EĞMEYEN FRANSA HAREKETİNİN LİDERİ

Odatv'de yer alan habere göre, Anketlerde, Macron’un popülerliğini kaybetmesiyle, Fransa’nın solcu ismi, “Boyun eğmeyen Fransa” hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon birinci sırada görünüyor.

MELENCHON’A OPERASYON

Fransa siyasetinde taşlar yerinden oynarken dün sabah saatlerinde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Paris savcısı “Avrupa Parlamentosu fonlarının kötüye kullanıldığı ve Mélenchon’un cumhurbaşkanlığı kampanya hesaplarında usulsüzlük” iddiasıyla bir soruşturma başlattı.

İçinde Melenchon’un evi, Meclis grubu genel sekreterinin evi, hareketin önemli isimlerinin evi ve Boyun Eğmeyen Fransa ile Sol Parti’nin binaları da bulunan 15 adrese baskın düzenlendi.

“CUMHURİYET BENİM”

Parti binasına gelen Melenchon’un önünü polis kesti. Melenchon polislere bir süre polislere baktı. Ve elini havaya kaldırarak yanındakilere “Hadi gidelim. Kimse beni alıkoyamaz” dedi. Bir saatten fazla sürecek olan, büyük etkiler yaratan sahnenin başlangıcı için adım atıldı. Melenchon polislerin girişini engellemesi üzerine “Biz çete değiliz, bana dokunamazsınız” dedi ve şöyle haykırdı: “Cumhuriyet benim! Milletvekili olan benim.”

Melenchon, öfkeden sesi titreyerek polislere “Ben bir milletvekiliyim! Kiminle konuştuğunu biliyor musun? Kim olduğumu biliyor musun? Sana bir şey ifade etmiyor mu?” diye seslendi.

“BUNU KAFANA SOKMALISIN MACRON”

Solcu lider Melenchon, evinde arama yapıldığı sırada paylaştı videosunda ise, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u hedef aldı. "Ben sadece Jean-Luc Mélenchon değilim. Bunu kafana sokmalısın, Emmanuel Macron” diye seslenen Melenchon şunları kaydetti:

“Ben bir muhalefet grubunun başkanıyım, hareketimde yedi milyon insanı bir araya getiren bir politikacıyım. Bana saldırmanıza neden olan şey işte bütün bunlar. Benim şahsım kutsaldır, ben bir parlamenterim. Bir demokraside, bir milletvekili kişi dokunulmazdır.”

“SADECE BİR ŞEYİM KALDI”

Melenchon genç bir senatör olduğu yıllardan beri, parlamento fularını "dövüşmek" için giydi. Evi ve parti binası basıldığında yine fuları vardı. Melenchon son videosunda şunu kaydetti:

"Bir demokraside, bir milletvekili dokunulmazdır, ben yasadan kaçmam. İnsanlar evimi arar ve hiçbir şey söyleyemem. Sadece bir şeyim kaldı: Parlamenter ve siyasetçi olarak haysiyetim.”