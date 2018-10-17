'AB Brexit geçiş sürecini uzatmak istiyor'

(DHA) – İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit sonrası geçiş sürecini uzatmak istediğini söyledi ve Kuzey İrlanda ile ilgili geçmişte yapılan anlaşmalardan geri adım atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Birleşik Krallık İrlanda’ya verdiği desteğin, birlikten çekilme anlaşmaları esnasında geçici gümrük birliği anlaşması ile değiştirilmesini talep ederken, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, AB’nin gümrük konusunda yeni bir yaklaşıma hazır olduğunu ancak Birleşik Krallık’ın mevcut yükümlülüklerini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Coveney, AB’nin alternatif bir çözüm için geçiş süresini uzatmaya hazır olduğunu söyledi ve ekledi, “AB Baş Müzakerecisi Michel Barnier, AB ve Birleşik Krallık arasındaki müzakere sürecini uzatarak hükümet desteğine alternatif bir çözüm arayınıa devam etmeyi teklif ediyor. Ancak biz de müzakere sürecinde daha önceden üzerinde anlaşılmış konularda ısrarcı olmalıyız.”