BM'den Filistin için önemli karar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin’in gelecek yıl, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu’nun başkanlığını yapmasına destek veren kararı kabul etti.

Kararla, BM üyesi olmayan Filistin, G77+Çin Grubu adına açıklama yaparken, teklifler sunarken “üye ülke gibi” hareket edebilecek ve cevap verme hakkını kullanabilecek.

ABD KARŞI ÇIKTI

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yazılı bir açıklama yaparak, ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanımadığını ve bu oylamaya da karşı çıktığını belirtti.