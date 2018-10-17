Okulda patlama: Ölü ve yaralılar var...

Kırım'da bir okulda meydana gelen patlamanın ardından 'terör saldırısı' şüphesi yoğunlaştı.

Rusya patlamanın parça tesirli bomba nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Patlama sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi ve en az 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

İlk gelen bilgilere göre durumu ağır 20 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

TERÖR ŞÜPHESİ

Kırım'ın Kerç kentindeki bir okulda meydana gelen patlama büyük panik yarattı. Önce doğalgaz sızıntısı olduğu belirtilen patlamada tanımlanamayan patlayıcı bir cihaz kullanıldığı aktarıldı.

Rus yetkililer bu cihazın parça tesirli bomba düzeneği olduğunu aktardı.

SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

İki görgü tanığına dayandırılan haberde patlamanın gerçekleştiği sırada silahlı çatışma yaşandığı aktarıldı.

Çok sayıda silahlı ve maskeli kişilerin binanın içinde ve etrafında bulunduğu ve öğrencilere ateş açtığı iddia edildi.

Okuldaki öğretmenlerden biri. "Bir patlama oldu ve tüm camlar kırıldı. İnsanlar sağa sola koşuşturmaya başladı. Silahlı adamlar sınıfalara girip insanların üzerine ateş açtılar."

Bir başka görgü tanığı ise "Çok fazla kişiydiler ama kişi vardı söyleyemem. Öğrenci öğretmen demeden yollarına çıkan herkese ateş ettiler" dedi.



Olay yerine hemen ulaşan sağlık ve arama kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.

PATLAMA KANTİNDE MEYDANA GELDİ

Yetkililer, patlama bilançosunun bu kadar ağır olmasının nedeninin patlamanın okulun kantininde meydana gelmesi olduğunu belirtti.