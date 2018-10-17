Washington Post, Kaşıkçı'yı öldüren ekibin bilgilerini tek tek paylaştı!

Washington Post gazetesi, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekibin parçası oldukları iddia edilen 7 kişinin pasaport bilgilerine ulaştığını öne sürdü.

Gazete, yayımladığı pasaport taramalarının Türk yetkililerce gönderildiğini yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Cemal Kaşıkçı'nın düzenli olarak makaleler yazdığı Washington Post, pasaportlardaki fotoğrafları ve isimleri ise gizledi.

Gazete, bu kişilerin kimliklerini henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulayamadığını bildirdi.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolmasını soruşturan ekiplere İstanbul Başkonsolosluğuna girip inceleme yapma izni vermişti.

Ancak Washington Post'un İstanbul'daki muhabirleri Souad Mekhennet ve Kareem Fahim'in imzalarını taşıyan haberde, adları açıklanmayan iki üst düzey Türk yetkilinin, "soruşturma ekiplerinin Suudilerin yeterince işbirliği yapmadığını" söyledikleri bilgisi yer aldı.

Gazeteye konuşan yetkililer, Suudilerin Başkonsolosluk binasına sürekli temizlik ekipleri getirdiklerine ve çeşitli bölgeleri boyadıklarına dikkat çekti.

Bu yetkililerden biri, "Saklayacak hiçbir şeyi olmayanlar böyle davranmazlar" dedi.

Türkiye medyasında daha önce, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi için 15 kişilik özel bir timi Türkiye'ye gönderdiği yönünde haberler çıkmıştı.

Washington Post'a konuşan Türk yetkililer de bu 15 kişiden şüphelendiklerini ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı bu nedenle olaydan sorumlu tuttuğunu doğruladı.

Yetkililer, 2 Ekim'de İstanbul'a giriş-çıkış yaptıklarına inanılan bu kişileri sorgulamak istediklerini söyledi.

El Arabiya, 15 kişi için 'Turistler' demişti

Washington Post'taki haberde, "Türk yetkililerin neden 15 kişinin hepsinin pasaport bilgilerini paylaşmadıkları belirsiz" denildi.

Riyad'dan şu ana kadar söz konusu 15 kişiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen El Arabiya televizyonunda daha önce yayımlanan bir haberde ise bu 15 kişinin "turist" oldukları ve haksız yere suçlandıkları öne sürülmüştü.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giren gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan o tarihten bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta "sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü" iddia ediyor. Suudi Arabistan ise bu iddiaları yalanlıyor.