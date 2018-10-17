'Pocahontas'tan Trump'a DNA testli cevap

2016 ABD Başkanlık seçimleri öncesi sık sık karşı karşıya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların muhtemelen başkan adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren arasındaki gerginlik, yerel seçimler öncesi yeniden ortaya çıktı.

Seçim döneminde Trump'ın DNA testi yaptırması önerdiği Warren, DNA testini yaptırarak Trump'a cevap verdi.

"Testi yaptırıp, yerli olduğun sonucunu gösterirsen, en sevdiğin hayır kurumuna 1 milyon dolar bağışlayacağım." diyerek rest çeken Trump, Warren'ın bu testi yaptıracağına inanmadığını söylemişti.

Pazartesi günü DNA testi sonuçlarını alan Warren, Kızıldereli yani yerli bir Amerikalı olduğunu kanıtladı. Buna karşılık Trump, haberleri yalanladı ve 1 milyon dolar sözü vermediğini ifade etti.

Kızılderili yani Amerika yerlileri soyundan geldiğini ispatlayan Warren, Amerikan yerlisi kimliğinin 10 nesil kadar geriye gittiğini gösterdi.

"1 MİLYON DOLAR GÖNDER"

“Aile geçmişimin bir ABD Başkanı tarafından ırkçı siyasi bir malzeme olarak kullanılmasını hiç beklemiyordum” diyen ve Trump'a verdiği sözü hatırlatan Warren, “Lütfen Ulusal Yerli Kadın Kaynakları Merkezine 1 milyon dolarlık çek gönderin" çağrısında bulundu.

TRUMP İNKAR ETTİ

ABD Başkanı Trump'ın twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Elizabeth Warren'ın sahte bir DNA testi aldığını, onun tamamen dolandırıcı olduğunu ifade etti.

DNA sonuçlarının paylaşılması sonucu, Elizabeth Warren'ın 2020'de Trump'ın karşısına başkan olarak çıkabileceği iddialarını ortaya çıkardı. Öte yandan Trump, Demokrat Senatör için "Ülkemizi Venezuela'ya çevirir" demişti.

NEDEN POCAHONTAS?

Pocahontas 1500'lerin sonunda doğan bir yerli Amerikalı kadındı, İngiltere'yle kabilesi arasındaki savaşın bitmesinde ve ticari ilişkilerde önemli rol oynadı. 1995’te Disney, bir animasyon filmiyle hayatını bir aşk hikayesi gibi sunarak, Pocahontas’i tüm dünyaya tanıttı.