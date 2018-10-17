Brexit tehlikeye girdi!

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden resmen ayrılmasına (Brexit) altı aydan az bir süre kala tarafların bir ilki oluşturacak bu ayrılmanın koşulları üzerinde anlaşamaması Brüksel-Londra hattındaki gerginliği artırıyor.

GÜVEN ÖZALP - HÜRRİYET / ‘Anlaşmasız ayrılık’ opsiyonu ciddi bir olasılık olarak değerlendirilmeye başlandı. AB liderleri, böyle bir ortamda bu akşam kritik bir çalışma yemeğinde bundan sonra atılacak adımları masaya yatıracaklar.

Brüksel’de bir araya gelecek AB liderleri öncelikle Başbakan Theresa May ile bir araya gelerek Londra’nın son pozisyonu hakkında bilgi alacaklar. Bunun ardından AB adına Brexit müzakerelerini yürütmekle görevlendirilen Michel Barnier liderlere gelinen aşama hakkında brifing verecek. Liderler de bu brifingler ışığında AB’nin pozisyonunu netleştirmeye çalışacaklar.

İRLANDA SINIRI SORUNLU

May’in önceki gün parlamentoda yaptığı konuşma Brüksel’de, ‘olası bir anlaşmanın beklendiğinden çok daha zor olacağı’ yorumlarının öne çıkmasına neden oldu. Şu aşamada en zorlu müzakere konusunu İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır ihtimaline yönelik tartışma oluşturuyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, iyimserliğe neden olacak bir temel bulunmadığını ve liderlerle anlaşma olmama senaryosuna yönelik çalışmaları hızlandırmayı görüşeceğini söyledi. Tusk, May’in çıkmazdan kurtulmayı sağlayacak kadar yaratıcı fikirler sunması gerektiğini belirtti.