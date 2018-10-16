Gerard Butler'den Cemal Kaşıkçı kararı

Yeni filminin tanıtımı için Suudi Arabistan’a basın turu planlayan ünlü oyuncu Gerard Butler, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle gezisini iptal etti.

NTV'de yer alan habere göre, Hollywood’un ünlü oyuncusu Gerard Butler yeni filmi Hunter Killer için Suudi Arabistan’a yapacağı basın turunu kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle iptal etti.

48 yaşındaki İskoç aktör, dün Pentagon’da yaptığı basın açıklamasında Suudi Arabistan gezisini iptal ettiğini açıkladı.

Butler, Suudi Arabistan’da Prens Muhammed Bin Salman’la görüşecekti ancak Kaşıkçı’nın kaybolması olayı nedeniyle planını değiştirdi.

Butler, düzenlediği basın toplantısında, “Bu olay, böyle bir gezi yapmak için iyi bir zaman olmadığını hissettiriyor. Suudi Arabistan’a gitmek büyük bir duyarsızlık örneği olurdu” dedi.