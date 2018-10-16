16 Ekim 2018 17:12

Suudi Arabistan Başkonsolosu ülkesine döndü

Suudi Arabistan Başkonsolosu ülkesine döndü
Suudi Arabistan Başkonsolosu'nda kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın aranmasının ardından yeni gelişme.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın haberine göre, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, konutunun aranacağı saatlerde saat 17:00 Türkiye'yi terk ederek ülkesine döndü.

AP: Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kanıtlar bulunduAP: Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kanıtlar bulundu

Çok Okunanlar

Dünya