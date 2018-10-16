Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın haberine göre, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, konutunun aranacağı saatlerde saat 17:00 Türkiye'yi terk ederek ülkesine döndü.
16 Ekim 2018 17:12
Suudi Arabistan Başkonsolosu ülkesine döndü
Suudi Arabistan Başkonsolosu'nda kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın aranmasının ardından yeni gelişme.
Çok Okunanlar
-
Suudi Arabistan Başkonsolosu ülkesine döndü
-
Brunson: Ekonomik sorunlardan sorumlu tutuldum
-
Cihatçı örgütler İdlib'te operasyon masası kurdu
-
Son dakika: Fas'ta tren kazası
-
BM'den Kaşıkçı talimatı!
-
Avustralya'dan skandal Kudüs açıklaması
-
Guardian: Suudi Arabistan'ın ABD'ye karşı kozları petrol ve silah ticareti
-
Pompeo Suudi Arabistan'da
-
Suudi Arabistan'da uçak düştü
-
Trump'tan şaşırtıcı Kaşıkçı açıklaması