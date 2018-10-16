Trump'tan şaşırtıcı Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında "kontrol dışı unsurlar" olabileceğini söyledi. Trump bu unsurları "katiller" olarak nitelendirdi. Amerikan CNN televizyonu ise Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın "yanlış giden bir sorgu sonucu öldüğüne" dair bir rapor hazırladığını öne sürdü.

Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da gazetecilere bir açıklama yaptı.

Trump, "kontrol dışı unsurlar" teorisini bu açıklamasında dile getirdi.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmediğini söylediğini de açıkladı.

Trump daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman bin Abdulaziz ile görüşmesi için Suudi Arabistan'a göndereceğini duyurdu.