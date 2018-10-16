16 Ekim 2018 03:12

Microsoft'un kurucu ortağı hayatını kaybetti

Microsoft'un kurucu ortağı hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü teknoloji firması Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen, 65 yaşında kanserden hayatını kaybetti.
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Teknoloji devi Microsoft'un kurucularından Paul Allen, hodgkin dışı lenfoma kanseri sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Allen'ın dün öğleden sonra ABD'nin Seattle kentinde öldüğü açıklandı. Bu ay başında tedavi gördüğünü açıklayan Allen, yaklaşık dokuz yıl önce aynı kanseri yenmişti.

Microsoft'un uzun yıllar CEO'luğunu üstlenen Allen, ilk olarak kanser teşhisi konduğunda görevinden ayrılmıştı.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDENDİ

Dünyanın en zengin kişileri arasındaki Allen, Forbes'in milyarderler listesinde, 20.3 milyar dolarlık servetiyle 21'inci sırada yer alıyor.

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