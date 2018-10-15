ABD Başkanı Donald Trump bugün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir saat içinde uçağa binerek Suudi Arabistan'a gitmesi konusunda talimat verdiğini ve Pompeo'nun gerekli olması halinde Türkiye'ye de gideceğini söylemişti.
15 Ekim 2018 21:03
ABD'den üst düzey ziyaret! Türkiye'ye geliyor
ABD'den üst düzey ziyaret! Pompeo Türkiye'ye geliyor
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