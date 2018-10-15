Birkaç ay içinde 13 milyon kişi açlıktan ölecek!

Yemen’de Husilere karşı Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırıları ve ülkenin ana limanı Hudeyde’deki deniz kuşatması sürerken, milyonlarca Yemenli açlıkla boğuşuyor. Para birimindeki değer kaybının ardından son bir ayda gıda fiyatlarının iki katına çıktığı Yemen’de yüzyılın en büyük açlık vakası birkaç ay içinde 13 milyon kişinin ölümüne yol açabilir.

Salgın hastalıkların da başgösterdiği ülkede, haftada 10 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuluyor.

Birleşmiş Milletler yetkilisi Lise Grande, Yemen’deki durumun birkaç ay içinde, daha önce Etiyopya’da, Bengal’de ve Nazi kuşatması döneminde Sovyetler'dekine benzer bir kıtlığa düşeceğine işaret ederek “Utanmalıyız” dedi.

BBC muhabiri Orla Guerin, Yemen’in başkenti Sana’da bir hastaneye girerek yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alınan ve Suudi Arabistan’ın hava saldırılarında yaralanan çocukları görüntüledi.

BM temsilcisi Lise Grande’ın açıklamalarına da yer verilen haberde Grande şunları söyledi:

“Bence birçoğumuz 21. yüzyılda Etiyopya’da, Bengal’de ve Sovyetler Birliği’nin bazı bölgelerinde gördüğümüz türden bir açlığın akıl almaz olduğunu hissettik. Birçoğumuz bunun bir daha asla yaşanmayacağına inanıyorduk ancak gerçek şu ki Yemen’de yaklaşmakta olan tam olarak bu. 12-13 milyon masum sivilin yiyecek yokluğu nedeniyle ölmesi riskini öngörüyoruz.”

BBC muhabirinin “Dünya utanmalı mı?” sorusu üzerine BM temsilcisi Grande’ın yanıtı şu oldu: “Evet. Kuşkusuz utanmalıyız ve her gün uyandığımızda bu insanlara yardım etmek ve çatışmayı sonlandırmak için yapmamız gerekenleri yeniden düşünmeliyiz.”

Son olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğindeki koalisyonun Cumartesi günü Hudeyde’ye düzenledikleri hava saldırısında 17 sivil yaşamını yitirdi.

YEMEN'DE NE OLUYOR?

Yemen'de 2015 yılında yaşanan hükümet krizinin ardından Şii destekli Husiler'in başında olduğu Yüksek Devrim Konseyi başkent Sana'da kontrolü sağladı. Suudi Arabistan destekli eski Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin liderliğindeki güçlerle Husiler arasındaki çatışmalara Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon müdahil oldu. Aynı yıl Husiler'e karşı saldırı başlatan Suudi Arabistan'ın üç yıldır süren bombardımanlarında 10 bin Yemenli yaşamını yitirdi. Abluka nedeniyle on binlerce Yemenli tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Suudi saldırılarında denizden kuşatma ve altyapının tahrip edilmesi nedeniyle ülkede gıdaya ve temiz suya erişim engellendi.

Suudi Arabistan'la milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları imzalayan ABD ve Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya gibi Avrupa ülkeleri ise Yemen'de yaşanan felakete yıllarca sessiz kaldı. Eylül başında Cenova’da yapılması planlanan barış görüşmeleriyse, BM tarafından güvenlik garantisi sağlanmayan Husilerin katılamaması sonucu iptal oldu.