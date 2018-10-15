İspanyol basını: Kötü karakterli milyoner Arda

Arda Turan'ın popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e asılıp kendisine itiraz eden Berkay'a da kafa atarak burnunu kırması olayı daha çok konuşulacak.

Arda'nın olaydan sonra silahla Berkay'ın yattığı hastaneyi basması, üstelik yüzlerce kişinin tedavi gördüğü yerde ateş etmesi artık yargının konusu.

Bu olay İspanya'da da gündem oldu.

Sport gazetesi yazarı Toni Frieros, Arda Turan hakkında sert bir yazı kaleme aldı.

Toni Frieros, "Barcelona ne yazık ki parmaklarını Arda Turan'a kaptırdı. Son dönemlerin en kötü transferi. Bu Barcelona'nın suçu değildi. Tüm sorumluluk Arda Turan'ın.

Barcelona'yı tüm dünyayı alt edebileceği bir yer değil; zengin bir İstanbul mahallesi olarak gördü ve kendini iyi bir hayat yaşamaya adadı.

Sıfır empati, sıfır uyum ve sıfır performans. İspanya'da 4 yıl yaşayıp tek kelime İspanyolca konuşamıyordu." sözleriyle başladığı yazısını şöyle sürdürdü:

"Öyle bir duruma geldi ki, Barcelona onunla ne yapacağını bilemez haldeydi. Hiçbir büyük takım onu transfer etmek için, Barcelona'da yarattığı ekonomik yıkımı telafi edecek bir para ödemek istemiyordu.

Türkiye'deki büyük takımlar bile onu istemedi ve sonunda Başakşehir gibi daha küçük bir takıma kiralandı. Barcelona bir süreliğine milyon dolarlarını kurtarmıştı."

"Türkiye'ye dönen Arda Turan, kariyerini yeniden yükseltmek yerine kendisini bir futbolcu olarak toprağa gömdü. Milli Takım'dan da gönderildi çünkü bir 'emekçi' olmayı kabul etmiyordu artık ve veteran bir gazeteciye saldırıp, küfür etti."

"Geçen yıl bir hakeme saldırdı ve 16 maç ceza aldı. Son olarak da bir kaç gün önce, 8 aylık hamile eşini üzecek bir şekilde barda, bir şarkıcıya saldırı sahneledi. Ve Türkiye'de gerilim altında bir tartışma başlattı."

"Şimdi Başakşehir'in yapması gereken Arda Turan'ı hemen kovmak olmalı. Eğer Barcelona da ona 1 Euro bile ödüyorsa hemen bundan vazgeçmeli. Kötü karakterli milyoner Arda Turan, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı..."