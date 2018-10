Donald Trump: Dışişleri Bakanımı gönderiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüştü. Suudi Kralı, Türkiye ile yakından çalıştıklarını Trump da Cemal Kaşıkçı için, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Kralı Selman ile görüşmeye göndereceğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Az önce kendi vatandaşı hakkında hiçbir şey bilmediğini ifade eden Suudi Arabistan Kralı ile görüştüm. Türkiye ile cevap bulmak için yakından çalıştığını söyledi. Hemen Dışişleri Bakanımı Suudi Kralı ile görüşmeye gönderiyorum."





