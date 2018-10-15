15 Ekim 2018 15:43

Donald Trump: Dışişleri Bakanımı gönderiyorum

Donald Trump: Dışişleri Bakanımı gönderiyorum
ABD Başkanı Trump, Suudi Kralı ile kayıp gazeteci Kaşıkçı konusunu görüştü.
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüştü. Suudi Kralı, Türkiye ile yakından çalıştıklarını Trump da Cemal Kaşıkçı için, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Kralı Selman ile görüşmeye göndereceğini söyledi.

Trump: Türkiye'ye karşı hislerim değişti ama...Trump: Türkiye'ye karşı hislerim değişti ama...

Trump, sosyal medya hesabı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Az önce kendi vatandaşı hakkında hiçbir şey bilmediğini ifade eden Suudi Arabistan Kralı ile görüştüm. Türkiye ile cevap bulmak için yakından çalıştığını söyledi. Hemen Dışişleri Bakanımı Suudi Kralı ile görüşmeye gönderiyorum."

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