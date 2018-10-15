15 Ekim 2018 13:15

Suudi Kralı, Cemal Kaşıkçı için talimat verdi!

Suudi Kralı, Cemal Kaşıkçı için talimat verdi!
Bloomberg'in geçtiği son dakika haberine göre, Suudi Kralı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iç soruşturma talimatı verdi.
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