15 Ekim 2018 11:14

Dünyanın beklediği haber geldi

Dünyanın beklediği haber geldi
Kensington Sarayı, Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebek beklediğini duyurdu.
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