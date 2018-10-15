AYRINTILAR GELİYOR...
15 Ekim 2018 11:14
Dünyanın beklediği haber geldi
Kensington Sarayı, Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebek beklediğini duyurdu.
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