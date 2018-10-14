Dünyanın gözü oradaydı... Almanya'da soğuk duş

DW TÜRKÇE- Almanya'nın Bavyera eyaletinde 9,5 milyon seçmen yeni eyalet meclisini belirlemek için sandık başına çağrıldı.Seçimlere katılım oranı yüzde 72,5 olarak açıklandı. 2013 yılındaki seçimlerde katılım oranı yüzde 63,9'du.

Alman birinci ve ikinci televizyon kanalları, ARD ve ZDF'in sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yaklaşık yüzde 12 oranında oy kaybederek yüzde 35,5 oranında oy aldı. Yeşiller oylarını artırmayı başararak yüzde 18,5 ile sandıktan ikinci parti olarak çıkmayı başardı.

SOL PARTİ BARAJA TAKILDI

Hür Seçmenler partisi (Freie Wähler) yüzde 11,5, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 11, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 10, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5, Sol Parti ise yüzde 3,5 oranında oy aldı. Bu durumda AfD ve Hür Seçmenler ilk kez Bavyera Eyalet Meclisi'ne girmiş oldu. Sol Parti ise barajı aşamadığı için meclis dışında kaldı.

CSU ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Bavyera'da iktidardaki CSU bu seçimlerle mecliste salt çoğunluğu kaybetmiş oldu. Mecliste 79 sandalyeye sahip olacak. Federal Meclis’te Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile ortak bir meclis grubu oluşturan ve seçimlere sadece Bavyera’da giren Hristiyan Sosyal Birlik, 2013 yılında yapılan son eyalet seçimlerinde yüzde 47,7 oy oranıyla 180 sandalyeden 101’ini kazanmıştı.

Bu seçimde oy oranını artıran Yeşiller’in milletvekili sayısının ise 40 olması bekleniyor. SPD 21, AfD 24, Hür Seçmenler partisi 25, FDP ise 11 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Seçim öncesi yapılan son anketler, 1957 yılından bu yana aralıksız olarak iktidarda olan CSU’ya desteğin düştüğünü göstermişti. Anketler 2013’te yüzde 8,6 oy alan Yeşiller’in oy oranını artıracağına işaret ediyordu.

Mecliste çoğunluğu kaybeden CSU’nun Yeşiller ile bir koalisyona gidebileceği yorumları yapılıyor. Eyalet Başbakanı Markus Söder, Cuma günü yaptığı açıklamada, Yeşiller’in çizgisinin koalisyon kurmaya uygun olmadığını belirtmişti.

Almanya'da iki hafta sonra Hessen Eyaleti'nde seçimler yapılacak. Hessen eyalet seçimlerinde sağ popülist Almanya için Alternatif’in meclise girmesi bekleniyor. Bu durumda AfD Almanya’daki tüm eyalet meclislerinde sandalye sahibi olmuş olacak.

MERKEL'E ETKİSİ

Bavyera’da 61 yıldır iktidar olan Başbakan Merkel’in CDU partisinin küçük ortağı CSU, 1950’lerden bu yana en büyük yenilgisini aldı. Sonuçların Merkel’in federal hükümetini de etkileyebileceği belirtiliyordu.

KİM NE DEDİ?

Partisi CSU Bavyera'da yapılan eyalet meclis seçiminde yüzde 12’den fazla oy kaybına uğrayan Eyalet Başbakanı Söder, seçimden ikinci parti olarak çıkan Yeşiller'le koalisyona sıcak bakmadığını açıkladı.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder seçim sonuçlarını "kısmen acı verici bir sonuç" diye nitelendirdi. Söder ZDF'e yaptığı açıklamada, "Sonucu tevekkül ile karşılıyoruz ama bu sonuçlardan gerekli sonuçları çıkarmak zorundayız" dedi. Partisinin seçimlerden birinci parti olarak çıktığını söyleyen Söder, "CSU bu seçimlerde sandıktan yine en güçlü parti olarak çıkmakla kalmadı, aynı zamanda hükümeti kurma görevini de aldı" dedi. Söder Yeşiller’le olası bir koalisyona sıcak bakmadığını söyleyerek, Yeşiller'in programının birçok açıdan CSU'ya uzak olduğunu ifade etti. "CSU'nun izlediği politikalarla AfD'yi güçlendirdiği" suçlamalarını geri çeviren Söder, AfD'nin diğer eyaletlerde Bavyera'dakinden daha iyi sonuç elde ettiğini ifade etti.

SEEHOFER'DEN ÇAĞRI

CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ise partisine "birlik-beraberlik" çağrısında bulundu. Seehofer, "Bizleri memnun edecek bir seçim sonucu almadık ancak diğer yandan CSU hükümeti kurma görevini aldı" dedi

CSU Meclis Grup Başkanı Thomas Kreuzer ise kötü bir sonuç aldıklarını teslim etti. Bavyera Televizyonu'na açıklama yapan Kreuzer, "Elbette sonuçlardan memnun değiliz. Ancak bunun nedenini eyalette aramamak lazım" diyerek Berlin’e federal hükümete işaret etti.

Kardeş Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ise CSU'nun aldığı sonucu "acı" diye nitelendirdi. Partisinin iki hafta sonra seçimlerin yapılacağı Hessen'e yoğunlaşacağını söyleyen Kramp-Karrenbauer, bu nedenle Bavyera seçimlerinin ardından Federal düzeyde partilerde belirli siyasetçilerin değişmesi yönünde tartışmalarının yapılmaması konusunda uyardı.

NAHLES: SONUÇLAR TİTİZLİKLE İNCELENECEK

Bu seçimlerde yüzde 10 dolayında oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ise "kötü olan seçim sonuçlarının bütün düzlemlerde titizlikle inceleneceğini" belirtti. Nahles, "Kesin olan nokta, bir şeylerin değişmek zorunda olduğu" dedi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise seçim sonuçlarıyla ilgili olarak ARD'ye yaptığı açıklamada, sonuçların Almanya'da iktidarda olan Hristiyan Sosyal Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'ye bir mesaj olduğunu belirtti. Klingbeil, "Bu seçim Berlin'e gerginlik ve tartışmaların sonlandırılmak zorunda olduğu yönünde bir sinyal. Bencillik son bulmak zorunda. Başka bir yönetim biçimine ihtiyacımız var" dedi.

YEŞİLLER: DEĞİŞİM İSTEĞİNİN GÖSTERGESİ

Bu seçimlerde oy oranını artırarak mecliste ikinci siyasi güç olmayı başaran Yeşiller'in Eş Başkanı Robert Habeck, ZDF'e yaptığı açıklamada, sonucu, "değişim isteği" şeklinde yorumladı. Habeck, "Birçok insan Bavyera'da izlenen politika ve kullanılan dilin kendilerini temsil etmediğini hissediyor" dedi.

AfD MEMNUN

Yüzde 11 oranında oy alan sağ popülist Almanya için Alternatif'in Eş Genel Başkanı Jörg Meuthen partisinin aldığı sonuçtan memnun olduğunu açıkladı. Meuthen, "Bu sonuçla partiler arasında en büyük büyümeye sahip partiyiz" dedi. Meuthen CSU ile bir koalisyona sıcak bakmadığını söylerken, "Şu anki CSU ile koalisyon gündeme gelmez" dedi. Meuthen CSU’yu Yeşiller’le koalisyon müzakereleri yürütmemesi için uyardı

Seçimlerde meclise giren Hür Seçmenler partisinin (Freie Wähler) liste başı adayı Hubert Aiwanger ZDF'e verdiği demeçte, CSU ile bir koalisyona gidebileceklerinin sinyalini verdi. İlk kez Bavyera Eyalet Meclisi'ne giren partinin adayı, "CSU ile hayata geçirilebilecek önerileri masaya koyacağız" dedi.

Seçimlerde yüzde 5 barajını aşmayı başaran Hür Demokrat Parti FDP'nin lideri Christian Lindner ise partisinin yeniden meclise girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.