Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü

Düşen uçağın Cessna türü tek motorlu bir uçak olduğu belirtilirken yerel basında yer alan haberlere göre 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre gösteri uçağı, Wasserkuppe'ye inmeye çalışırken kontrolü kaybederek seyircilerin üzerine düştü. Haberlerde pilotun yeniden yükselmeye çalıştığı ancak başarılı olamayarak bariyerleri aşıp insanların üstüne düştüğü belirtiliyor.

Yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin ise iki yetişkin ve bir çocuk olduğu belirtildi.