Hollanda: Rusya ile savaş halindeyiz

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklayan Bijleveld, bugün Hollanda televizyonu NPO'ya verdiği demeçte Rusya ile siber savaş halinde olduklarını ileri sürdü.

4 Rus'un OPCW'ye yönelik siber saldırısını 'çok tehlikeli' olarak niteleyen Bijleveld, Rusya ve Hollanda arasındaki mevcut durumun siber savaş olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı sorusuna, "Evet, durum bu" yanıtını verdi.