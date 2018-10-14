Hollanda: Rusya ile savaş halindeyiz

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre, Ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklayan Bijleveld, bugün Hollanda televizyonu NPO'ya verdiği demeçte Rusya ile siber savaş halinde olduklarını ileri sürdü.
4 Rus'un OPCW'ye yönelik siber saldırısını 'çok tehlikeli' olarak niteleyen Bijleveld, Rusya ve Hollanda arasındaki mevcut durumun siber savaş olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı sorusuna, "Evet, durum bu" yanıtını verdi.