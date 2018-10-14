14 Ekim 2018 15:40

Hollanda: Rusya ile savaş halindeyiz

Hollanda: Rusya ile savaş halindeyiz
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.
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Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklayan Bijleveld, bugün Hollanda televizyonu NPO'ya verdiği demeçte Rusya ile siber savaş halinde olduklarını ileri sürdü.

4 Rus'un OPCW'ye yönelik siber saldırısını 'çok tehlikeli' olarak niteleyen Bijleveld, Rusya ve Hollanda arasındaki mevcut durumun siber savaş olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı sorusuna, "Evet, durum bu" yanıtını verdi.

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