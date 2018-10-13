Trump'tan Türkiye mesajı: Eskiye döneceğiz

İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine alınan ve 12 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı kaldırılarak serbest bırakılan rahip Andrew Craig Brunson, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.

Brunson için anlaşma yapıldı mı? Trump açıkladı

Erdoğan'ın "Türk yargısı kararı bağımsız bir şekilde verdi" açıklamasında rağmen Erdoğan'a teşekkürünü yineleyen Trump, "Türkiye için de kolay bir durum değildi. Erdoğan’a bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyorum. Onun için de kolay değildi" açıklamasında bulundu.

Trump, "Uzun zamandır müzakere ettik, kesinlikle fidye ödemeyeceğimizi söyledik. Serbest bırakılmazsa çok kötü şeyler olacak dedik. Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Bu olayın daha önce çözülmemiş olmasına çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz" ifadelerini kullanan Trump, Brunson'un serbest bırakılmasının zamanlamasına dair bir soru üzerine "Ekonomi karmaşık bir durum, bu tamamen rastlantısal olaylar. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşananları biliyorsunuz. bunun tamamen rastlantı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Brunson ise Trump'ın "Bir daha Türkiye'ye gider misin diye sormak istemiyorum" sözlerine "25 yıldır orada yaşıyoruz, Türkiye'yi ve Türk insanlarını seviyorum" karşılığını verdi.