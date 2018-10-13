Brunson'ı taşıyan uçak iniş yaptı

Türkiye'de yargılandığı davada serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson, ABD Hava Kuvvetleri'nin üssüne iniş yaptı.

Türkiye ile ABD arasında diplomatik ve ekonomik kriz yaşanmasına neden olan, terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım ettiği, askeri casusluk yaptığı suçlamasıyla 35 yılla yargılanan Amerikalı Rahip Andrew Graig Brunson'un ABD'ye ulaştığı bildirildi.

İzmir'de yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Brunson, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak serbest kalmıştı.

GECE TÜRKİYE'DEN AYRILMIŞTI

Elektronik kelepçesinin çıkarılmasının ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan akşam geç saatlerde Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya hareket etmişti.