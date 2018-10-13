Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de 7 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada, ''İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz. Filistin halkına artık uluslararası koruma sağlanmalı'' denildi.
13 Ekim 2018 18:22
Bakanlıktan Filistin açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de 7 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada, ''Filistin halkına artık uluslararası koruma sağlanmalı'' denildi.
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