13 Ekim 2018 18:22

Bakanlıktan Filistin açıklaması

Bakanlıktan Filistin açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de 7 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada, ''Filistin halkına artık uluslararası koruma sağlanmalı'' denildi.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de 7 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada, ''İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz. Filistin halkına artık uluslararası koruma sağlanmalı'' denildi.

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