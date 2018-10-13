Brunson için anlaşma yapıldı mı? Trump açıkladı

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Trump, "Türkiye tarafından bırakılan Pastör Brunson bu öğleden sonra Oval Ofis'te benimle birlikte olacak. O zor bir tecrübe yaşamış harika bir Hristiyan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Türkiye ile Pastör Brunson'ın serbest bırakılması ve ABD'ye dönmesi hakkında herhangi bir anlaşma yapılmadı. Rehineler için anlaşma yapmayız. Ancak ABD olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu olay Türkiye ile ABD arasında iyi, hatta mükemmel ilişkiler kurulmasına yol açacak." dedi.

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