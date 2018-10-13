Trump’tan 'Brunson anlaşması' ve yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Trump, "Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu bugün günü Oval Ofis'te ağırlayacağım" açıklamasını yaptı. Trump bir gazetecinin Türkiye'deki yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusuna, Brunson konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapılmadığını belirterek dolaylı olarak 'hayır' cevabını verdi.

Brunson’ın ev hapsine alınmasının ardından ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarıyla devam eden sürece ilişkin, Trump’tan açıklama geldi. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın NTV canlı yayınında aktardığı bilgiye göre Trump, “Brunson’ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmamız yoktu” diyerek dolaylı olarak 'hayır' cevabını verdi.