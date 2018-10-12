12 Ekim 2018 16:49

Donald Trump'tan peş peşe Rahip Brunson tweetleri

Donald Trump'tan peş peşe Rahip Brunson tweetleri
ABD Başkanı Donald Trump, Brunson hakkındaki kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
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Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yattığı süre göz önüne alınan Brunson serbest bırakıldı.

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Gelişme sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi.

Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabınından bir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" ifadelerini kullandı.

İlerleyen dakikalarda bir paylaşım daha yapan Trump, "Düşüncelerim ve dualarım Rahip Brunsonla birlikte. Kısa zamanda onu evde görmeyi umuyoruz" dedi.

Trump sonrasında ise "Brunson az önce bırakıldı. Birazdan evde olacak" paylaşımını yaptı.

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