Donald Trump'tan peş peşe Rahip Brunson tweetleri

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yattığı süre göz önüne alınan Brunson serbest bırakıldı.

Brunson kararı sonrası dolar uçuşa geçti

Gelişme sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi.

Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabınından bir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" ifadelerini kullandı.

İlerleyen dakikalarda bir paylaşım daha yapan Trump, "Düşüncelerim ve dualarım Rahip Brunsonla birlikte. Kısa zamanda onu evde görmeyi umuyoruz" dedi.

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon!