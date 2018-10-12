12 Ekim 2018 14:10

Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
Fransa'dan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'yla ilgili açıklama geldi.
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Fransa, "Kaşıkçı'nın kaybolması ciddi spru işaretleri uyandırıyor. Suudi Arabistan auçlamalara ayrıntılı yanıt vermeli." ifadelerine yer verildi.

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