Fransa, "Kaşıkçı'nın kaybolması ciddi spru işaretleri uyandırıyor. Suudi Arabistan auçlamalara ayrıntılı yanıt vermeli." ifadelerine yer verildi.
12 Ekim 2018 14:10
Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
Fransa'dan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'yla ilgili açıklama geldi.
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