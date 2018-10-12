Yunanistan Türkiye'nin adasında tatbikat yaptı

Yunanistan'ın Türkiye'nin Taşoz Adası'nda askeri tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Konuyu Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan köşesine taşıdı.

"Topraklarımızda her ülkeden ajan provokatör cirit atıyor. Terör örgütleri kamp yapıyor. Topraklarımız işgal ediliyor." eleştirisini dile getiren Takan, tatbikatın fotoğraflarını da yayınladı. Takan Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'ın konu hakkındaki görüşlerini de köşesine taşıdı.

Takan'ın "Sadece Suud mu meydan okuyor?" başlığını taşıyan yazısından ilgili bölüm şöyle;

YENİÇAĞ'ın sütunlarından avaz avaz kaç kez bağırdım; Taşoz adamızın kara sularında Yunanistan petrolümüzü çıkarıyor. Çalarak çıkardığı petrolümüzden kendi hazinesini dolduruyor diye. Çıt çıkmadı çıt!.. Ne iktidardan ne de muhalefetten...

Gaflet ve dalalet içindekilere karşı yılmadan mücadele edeceğiz. İşte bir Yunan küstahlığı daha; Mülkiyeti Türkiye'de olan ve gayriaskeri statüdeki Taşoz Adası'nda 14 Mart 2017'de seferberlik tatbikatı yapan Yunanistan 06 Ekim 2018'de de atışlı arazi tatbikatı yaptı. Türk Adası Taşoz'da, PARMENION-2018 Müşterek Tatbikatı çerçevesinde icra edilen AGRYPNOS FROUROS Atışlı Arazi Tatbikatı'na, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis de katıldı. Tatbikatla ilgili haber ve resimler Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmî internet sitesinde yayımlandı. Korgeneral Stefanis'in seyir çadırından izlediği tatbikatta gerçek mermiler ve sis bombaları kullanıldı.

Tatbikatta 12,7 mm.lik uçaksavar silahları, uçaksavar taretleri ve MG3 makinalı tüfekleri de kullanıldı.

Tatbikata Yunan SAT Komandoları ile Taşoz Adası'nda yaşayan Yunan vatandaşlarından teşkil edilen milis kuvvetlerinin de katılması dikkat çekti.

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, "Yunanistan, altı büyük devlet kararı ile Lozan Antlaşması'nı açık bir şekilde ihlal ediyor" dedi. Yunanistan ve İsrail'in, Taşoz Adası Türk kara sularındaki petrolümüzü çalmaya devam ettiğine dikkat çeken Yalım, "Günde 3 bin 823 varil petrolümüz çalınıyor. Erdoğan ve AKP Hükümetleri, Taşoz Adası bölgesinde bulunan 111 milyon varil petrol rezervini Yunanistan ve İsrail'e alenen teslim etti" diye konuştu. Ümit Yalım, R. Erdoğan ve damat Berat Albayrak'a bir kez daha sordu; "Yunan-İsrail ortaklığı Energean Şirketi'ne, Türk kara sularında petrol arama ve Türk petrolünü çalma ruhsatını, yani hırsızlık ruhsatını kim verdi? Türk petrolünü çalan Energean Şirketi'nden komisyon ve/veya bağış adı altında ücret alan AKP'li var mı?"

"Bir kez daha hatırlatalım!.. Kuzey Ege adaları Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir" diye haykıran Yalım, şöyle konuştu; "İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Londra'da düzenlenen Süfera Konferansı'nda büyük devletlerin Londra Büyükelçileri, Ege adaları konusunda karar vermek üzere toplandılar. Süfera Konferansı'nda temsil edilen altı büyük devlet (Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya), Ege adaları konusundaki ortak kararlarını, 13 Şubat 1914'te Yunanistan'a ve 14 Şubat 1914'te de Türkiye'ye birer nota ile bildirdiler.

Karara göre, Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Türkiye'ye iade edildi, Yunan işgalindeki diğer Ege adaları ise silahlandırılmamak ve askerî amaçlarla kullanmamak şartıyla Yunanistan'a verildi. Yunanistan'a, adaların egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildi. Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarının mülkiyeti Türkiye'ye aittir. Anılan 9 ada, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlığında olan adalardır."