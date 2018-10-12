AYRINTILAR GELİYOR...
12 Ekim 2018 08:35
Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü
Hürriyet'in haberine göre, Uganda'nın doğusunda heyelan meydana geldi. 30'dan fazla insan toprak altında kalarak can verdi.
Çok Okunanlar
-
Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası!
-
Trump: Suudi Arabistan'a silah satışından vazgeçemeyiz
-
Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü
-
Yunanistan'da korkutan deprem
-
15 yaşındaki 'Instagram Prensi' öldürüldü
-
ABD'den duruşma öncesi Brunson açıklaması
-
BM'den 'kayıp gazeteci' açıklaması
-
ABD'yi kana bulayacaktı
-
O eyalette idam cezasını kaldırdı
-
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması