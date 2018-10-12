12 Ekim 2018 08:35

Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü

Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü
Hürriyet'in haberine göre, Uganda'nın doğusunda heyelan meydana geldi. 30'dan fazla insan toprak altında kalarak can verdi.
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